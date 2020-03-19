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Kavak'ta fırınlara hijyen denetimi

Kavak Belediyesi önceki gece ilçe genelinde ekmek ve unlu mamullerin üretimlerinin yapıldığı fırınlarda hijyen denetimi yaptı.

19.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:46
Kavak'ta fırınlara hijyen denetimi
Kavak Belediyesi önceki gece ilçe genelinde ekmek ve unlu mamullerin üretimlerinin yapıldığı fırınlarda hijyen denetimi yaptı.

Kavak Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, önceki gece ilçeden ekmek, pide ve unlu mamuller imalatlarının gerçekleştirildiği işletmelere sabaha karşı yaptığı ani baskınlarla hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde ekmeklerin gramajı, fırınların temizliği, etiket ve ambalajlama kontrollerine kadar imalatın tüm aşamaları büyük bir titizlikle incelendi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, denetimlerin bundan sonraki günlerde de devam edeceğini söyledi. Korona virüsünün ülkemizde de görün görünmeye başlamasıyla birlikte halkın sağlığını korumak amaçlı ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları yanında halk sağlığını direkt ilgilendiren gıda alanında da çalışmalar yaptıklarını bildiren Başkan Sarıcaoğlu, halkımızın sağlığı için başta fırınlar olmak üzere lokanta ve gıda üzerine çalışan iş yerlerinde denetimler yapıyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde zabıta ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlıklı hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek ve diğer unlu mamulleri tüketmeleri için denetimler yapıyorlar. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda sağlıklı üretim yapan tüm esnafımız da teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta, Kavak, Güncel

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