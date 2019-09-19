Haberler » Güncel » Haber

Kavak'ta Gaziler Günü kutlandı

Kavak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2019 12:48Kavak'ta Gaziler Günü kutlandı
Kavak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Şenay, törene katılan gazi Duran Yolaydın ile bir müddet sohbet ederek isteklerini dinledi.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:47 Cumhurbaşkanı erdoğan aile, bakanı zehra zümrüt selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti
14:47 İstanbul-sultanbeyli'de pencereden düştüğü öne sürülen öğrenci yaralandı
14:47 Esenyurt'ta kadının sır ölümü kamerada
14:47 İzmir dört yavru köpek hayata döndü
14:47 Kutsi, Benim Adım Melek ile ekrana dönüyor
14:47 Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlamaları
14:47 Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor