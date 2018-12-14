Kavak'ta "Güvenli Kan Temini" Kampanyası

Türk Kızılayı
Orta Karadeniz
Bölge Kan Merkezi tarafından yürütülen "Güvenli kan temini" projesi kapsamında Samsun
'un Kavak
ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Proje kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde konuşlandırılan Türk Kızılayı kan toplama aracına müracaat eden vatandaşlardan 33 ünite kan bağışı alındı.
Kızılay ekibi başkanı Dr. Osman Yanık, kan bağışında bulunan vatandaşların veya yakınlarının da bir gün kan ihtiyacı olabileceğini belirterek, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Kan bağışında bulunmak üzere 48 kişinin müracaat ettiğini bildiren Yanık, yapılan inceleme sonucu durumları uygun bulunan 33 kişinin bağışını kabul ettiklerini kaydetti.
Türk Kızılayı,Kavak
14 Aralık 2018 Cuma 10:52