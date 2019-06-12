Kavak'ta hacı adaylarına seminer

Kavak
Müftülüğünce, 2019 yılında hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, Merkez
Yörgüç Paşa Camisi'nde düzenlenen seminerin açışında, Diyanet veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlananlara yönelik eğitim seminerleri başlattıklarını söyledi.
Birçok kişi hasretle beklerken kurada çıkanların kutsal topraklara gitmeye hak kazandığını belirten Arslan, "Buna çok şükretmeli ve şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız. Peygamber Efendimizin hac farizası ile ilgili çok fazla hadisi vardır. Böyle bir ibadete gidiyorsunuz." dedi.
Katılımcılardan semineri dikkatlice takip etmelerini isteyen Arslan, "Cenabı Allah'ın affetmeyeceği günahlardan biri de kul hakkıdır. Bu yüzden hacca gitmeden önce dargın olduğumuz insanlar varsa barışalım. Kul hakkının en çok çiğnendiği ve dikkat edilmediği yerlerden biri de toplu olarak yapılan hac ibadetidir. Orada rengi, dili farklı olan milyonlarca insan var. Bizler, Allah yarattığı için insana saygı duyacağız ve hürmet edeceğiz. Bu yüzden kul hakkı yememeye dikkat edeceğiz. Rabbim sağ salim giderek kazançlı şekilde gelmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Üç gün sürecek eğitim seminerinde ibadet bilinci ve hac eğitimi, bir arada yaşama bilinci, yolculuğa çıkmadan önce maddi manevi hazırlık, koruyucu sağlık, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine konuları anlatılacak.
Eğitime 16 erkek,15 kadın olmak üzere 31 hacı adayı katılıyor.
Kaynak: AA
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