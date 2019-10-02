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Kavak'ta halı saha futbol turnuvası

Kavak Kaymakamlığınca "Amatör Futbol Haftası" dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

02.10.2019 15:30Kavak'ta halı saha futbol turnuvası
Kavak Kaymakamlığınca "Amatör Futbol Haftası" dolayısıyla halı saha futbol turnuvası düzenleneceği bildirildi.
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'na katılmak üzere oluşturulacak takımların, 7 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Karşılaşmaların 19 Mayıs Mahallesi'ndeki halı sahada yapılacağını ifade eden Kaymakam Şenay, amaçlarının ilçede görevli kamu çalışanları ile farklı meslek grupları arasında diyaloğu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyledi.
Şenay, turnuvada dereceye giren takımların ödüllendirileceğini kaydetti.

İbrahim Engin, Kaymakamlık, Futbol, Kavak, Spor

Kaynak: AA

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