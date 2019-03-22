Kavak'ta Halk ve Asayiş Toplantısı

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında halk ve asayiş toplantısı düzenlendi.
Kavak Yukarı Dereköy
Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Koşal ve beraberindeki daire amirleri, vatandaşların sorun, öneri ve isteklerini dinledi.
Koşal, sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, kapılarının ve telefonunun her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyledi.
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
, Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Koç
, Müftü
Nuh Arslan, daire amirleri ile mahalle sakinleri katıldı.
Dereköy, Kavak, Güncel
Kaynak: AA