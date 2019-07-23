Haberler» Güncel» Haber

Kavak'ta HEM kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR işbirliğiyle "makrome örgü kursu" açıldı.

23.07.2019 16:30 Kavak'ta HEM kursu
Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile İŞKUR işbirliğiyle "makrome örgü kursu" açıldı.
HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiçek Koç'un öğreticilik yapacağı 3 ay süreli kursa 15 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.
Verdikleri destekten dolayı İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ersoy, "Bayanlardan gelen istek üzerine makrome örgü kursunu açtık. Kursiyerlerimiz kursta keçeleme tekniği, penye çanta yapımını öğrenecekler. Kursun ardından da kursta yapımını öğrenecekleri ürünleri yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekler." diye konuştu.
Kurs öğreticisi Koç ise, kursiyerlerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, makrome örgü el sanatlarını öğrenme ve geliştirme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

İŞKUR, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:13   CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz
18:13   Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
18:12   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Özbekistan'da OSB'lere yasal zemin oluşturmak için...
18:12   Hamas heyetinin Tahran temasları
18:11   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
18:10   Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı
18:09   Antalya'da orman yangını