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Kavak'ta HEM ücretsiz arıcılık kursu açacak

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce arıcılık kursu açılacağı bildirildi.

12.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:00Kavak'ta HEM ücretsiz arıcılık kursu açacak
Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce arıcılık kursu açılacağı bildirildi.
Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, arıcılık kursu açılması yönünde vatandaşlardan talep aldıklarını söyledi.
Kursa katılmak isteyenlerin 15 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar HEM Müdürlüğüne başvuru yapması gerektiğini belirten Ersoy, "İlçemiz bitki örtüsü yönüyle arıcılık yönünden elverişli. Çiçek çeşidi ve bolluğu dolayısıyla sahildeki arıcılar ilçemiz yaylalarında konaklıyor. 50-60 kovan arısı olan bir kişi, emekli kadar aylık gelir elde edebilir. Bu amaçla ilçemizde arıcılığın geliştirilmesi için kurs açmayı planladık." dedi.
Kurs için kursiyerlerden ücret talep etmeyeceklerini aktaran Ersoy, kurs saatlerinin mesai saatleri dışında düzenleneceğini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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