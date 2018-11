Kavak'ta "Hepimiz Evladınızız" Projesi

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:13



Kavak Kaymakamlığınca, şehit ailelerine yönelik "Hepimiz Evladınızız" projesi hayata geçirildi.Kaymakam Recep Koşal, proje kapsamında İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve bir grup öğrenci ile 1993 yılında Mardin'in Mazıdağı bölgesinde şehit olan komando er Hüseyin Kaşka'nın Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.Öğrencilerin şehit annesi Duriye Kaşka'ya çiçek ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından Kaymakam Koşal, şehit babası Ali ve Annesi Duriye Kaşka ile bir süre sohbet ederek sorun ve isteklerini dinledi.Şehit ailelerine yapılacak ziyaretleri içeren "Hepimiz Evladınızız" projesinden olumlu sonuç alacaklarını belirten Koşal, şöyle konuştu:"Şehit ailelerini kaymakam öncülüğünde öğrenciler ile ziyaret ederek her zaman yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Vatan uğruna evlatlarını şehit veren anne ve babalara, ülkenin bütün fertlerinin onların manevi evladı olduğu hissini verebilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize de şehitlik mertebesinin kutsallığı ve milletimiz nazarında önemini öğretmek ve şehit ailelerimizin toplum nazarında kıymetini öğrenmelerini sağlamak hedefimizdir."Proje kapsamında öğrencilerle her hafta bir şehit ailesini ziyaret edeceklerini anlatan Koşal, "Proje ile çocuklarımızın neşesini şehit ailelerimizin evlerine yansıtıyoruz. Şehitlerimizin anne ve babaları çocukları görünce çok mutlu oluyor. Bu da bizim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.