Haberler » Güncel » Kavak'ta 'Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü' konferansı düzenlendi - Haber

Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi

Kavak'ta, "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi.

17.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:40Kavak'ta
'ta, "Kütüphane Konuşmaları" kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kavak Anadolu İmam Hatip Lisesinde organize edilen programda, Mevlevilik, Mevleviliğin temel kuralları, Mevlevilik felsefesi ve sema hakkında bilgi vererek, "Mevlevilik olmazsa Türk sanat müziği ve divan şiiri eksik kalırdı." dedi.
Samsun'da da Mevlevihane bulunduğunu belirten İpekdal, bu yerin ihya edilmesinin Samsun kültür hayatına önemli katkı sunacağını vurguladı.
Program, sorulara doğru yanıt veren iki öğrenciye Mevlevi kültürüne ilişkin kitap verilmesinin ardından sona erdi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:01 Otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Haber
17:00 Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı - Haber
17:00 Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Haber
16:59 "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - KIRKLARELİ - Haber
16:58 CHP'li Öztrak: Başkanımızın yanındayız - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:50 Üç aylık bebeğini sığındığı eve bırakıp kaçtı - Haber
17.12.2019 17:02:50