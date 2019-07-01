01.07.2019 16:31
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Kavak'ta "İlçe Kalkınma Modeli" Toplantısı

Kavak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerdeki istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla Kavak ilçesinde İlçe Kalkınma Modeli Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerdeki İstihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla Kavak ilçesinde İlçe Kalkınma Modeli Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanı Eyüp Elmas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, siyasi partilerin ilçe başkanları, Kavak Meslek Yüksek Okulu, Ziraat Bankası ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şenay'ın açılış ve tanıtım konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak yapıldı.
Toplantıda istihdamın çözümü ile ilçe ekonomisinin geliştirilmesinde yapılması gerekenlerin görüşüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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