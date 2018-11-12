Kavak'ta "İlk Adımım Bilime" Projesi

Kavak
ilçesinde, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Yaşar Doğu
İlkokulu Müdürlüğü işbirliğinde "İlk Adımım Bilime" projesi hazırlandı.
Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Cumhur Tosun, proje sorumlusunun Rıdvan Çelikel Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Ahmet Yavaş olduğunu, "Bir adım önce atıyoruz" sloganıyla uygulamaya konulan projenin ilkinin Yaşar Doğu İlkokulu birinci sınıf ve Rıdvan Çelikel Fen Lisesi 12. sınıfından bir grup öğrencilerin katılımı ile fizik öğretmeni Fatma Torun
tarafından fizik laboratuvarında gerçekleştirildiğini söyledi.
Tosun, "Projedeki amacımız, öğrencilerin, kendilerini keşfetmelerine destek olmak, erken yaşta bilimle tanışmalarını sağlamak, robotik ve kodlama gibi geleceğe yön verecek alanlarla tanışmasını sağlamak, hayal güçlerini genişletip gelecek hayallerini şekillendirmesini sağlamaktır." dedi.
Fizik öğretmeni Fatma Torun ise,"Okulumuzun fizik laboratuvarında proje kapsamında çalışmalar yaptık. Bir ilkokul öğrencisinin şimşek nasıl meydana geliyor sorusunu, tatbikatla göstererek anlattım. Laboratuvar çalışmalarımızdan olumlu sonuç aldıklarını söylediler." diye konuştu.
Projeden sorumlu Yavaş ise, proje uygulamasının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince 4 ayrı aşama halinde yürütüleceğini belirterek, ilkokul ve fen lisesi öğrencilerinin, öğretmenleri rehberliğinde gelişimlerini daha kapsayıcı bir şekilde sürdürebilmeleri için tüm bilimsel ve teknolojik eğitimlerin yanında müzik, sanat, sinema, oryantiring ve çeşitli spor etkinliklerine de katılacağını kaydetti.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:39