Kavak'ta Jandarma Kadınlar Günü'nü Kutladı

Kavak
ilçesinde jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla kadın sürücü ve yolcularla fabrika ve kamu kurumlarında çalışanlara gül verdi. Samsun
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla fabrikalar ve kamu kurumlarındaki kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Daha sonra Kavak-Samsun kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma ekibi, kadın sürücüler ile araçlardaki kadın yolculara karanfil verdi.
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Kaynak: AA