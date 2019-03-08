08 Mart 2019, 14:43
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Kavak'ta Jandarma Kadınlar Günü'nü Kutladı

Kavak

Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolcularla fabrika ve kamu kurumlarında çalışanlara gül verdi.

Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolcularla fabrika ve kamu kurumlarında çalışanlara gül verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikalar ve kamu kurumlarındaki kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Daha sonra Kavak-Samsun kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma ekibi, kadın sürücüler ile araçlardaki kadın yolculara karanfil verdi. Kavak, Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA