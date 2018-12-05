Kavak'ta Jandarma Personeline Başarı Belgesi

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, başarılı jandarma personeline başarı belgesi verdi.
Kaymakam Koşal, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Baçavuş İsmail Karaköse
ve başarı gösteren diğer jandarma personelini makamında kabul etti.
Başarı belgesi almaya hak kazanan jandarma personelini gösterdiği üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tebrik eden Koşal, "İlçemizde bulunan Anadolu Lisesinin ek binası ve Jandarma Komutanlığına ait yeni binanın yapılmasında geceli gündüzlü çalışma yaptınız. Bu özverili ve gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ederim." dedi.
Kaymakam Koşal, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Karaköse, Astsubay Kıdemli Başçavuş Baki Günday, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sezer Deniz, Uzman Çavuş Zekeriya İçli ve Uzman Çavuş Halim Çelik'e başarı belgelerini verdi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:35