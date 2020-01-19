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Kavak'ta kar yağışı etkili oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

19.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:56Kavak'ta kar yağışı etkili oldu
'un ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini gece yarısından itibaren kar yağışına bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, sabah kar sürpriziyle karşılaştı. İlçe merkezinde 4 santimetre olan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 8 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi hudutlarında gerekse grup mahalle yollarında ulaşımın normal olduğunu bildirdi.

Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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