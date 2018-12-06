Kavak'ta Kaz Satışları Arttı

Kavak
ilçesinde havaların soğumasıyla kaz satışları arttı.
Tirit sezonunun başladığı bölgede satışa hazır hale getirilen kazlar pazardaki yerini aldı.
Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ondokuz Mayıs Mahallesi'ndeki Astronot Hüseyin Özdemir
Parkı'nda oluşturulan pazarın 1 Mart'a kadar açık kalacağını söyledi.
İlçede tirit sezonunda yaklaşık 7 bin kaz satışının yapıldığını belirten Şahin, "Pazara şimdilik besili kesilmiş kazlar getirildi. İlerleyen günlerde tirit yapımında kullanılan yoz (besiye alınmamış) kaz, hindi ve ördekler de yerini alacak." dedi.
Şahin, geçen yıl 80 ila 120 lira arasında satılan kesilmiş kazların bu yıl 150 ila 200 liradan satıldığını kaydetti.
Kavak
06 Aralık 2018 Perşembe 14:39