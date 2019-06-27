27.06.2019 13:57
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Kavak'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Kavak

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ağırladı.

Kavak Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerini ağırladı.
Kıbrıs gazileri ile sohbet eden Şenay, daha sonra Şerif Yıldız , Süleyman Köknel, Ahmet Gök, Tahsin Kaya ve Aslan Gürel'e Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası verdi.
Şehit ve gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki başarısıyla tarih yazdığını vurgulayan Şenay, "15 Temmuz 2016 gecesi vatanımızın birliğine karşı yapılan hain darbe sırasında da vatanımızın geleceği için mücadele ettiniz. Sizlere teşekkür ederim. Allah sağlık ve huzur içerisinde uzun ömür versin." dedi.
Memleket uğruna yapılan hizmetlerin hiçbir zaman unutulamayacağını belirten Şenay, "Kapım ve telefonlarım günün 24 saatinde açık. Her zaman gelip sohbet edebilir, sorun ve talebiniz varsa anlatabilirsiniz." diye konuştu.
Kaynak: AA
İbrahim Engin , Kavak , Kıbrıs , Güncel

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