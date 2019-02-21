Kavak'ta Kilim Kursu

Kaynak: AA

Kavak'ta Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, İŞKUR desteğinde "Kelkit Kilim Dokuma" kursu açtı.Kavak HEM Müdürü Vekili Zekeriya Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş Kelkit kilim dokumacılığının canlandırılması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi.Kurs eğitmeni olarak Emsal Yaman'ın görevlendirildiğini belirten Ersoy, "408 saat süreli Kelkit Kilim dokuma kursumuza katılan 25 bayan kursiyerimiz 8 dokuma tezgahında Kelkit kilimi dokumayı öğreniyor. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz. Kursumuzda kilim dokuma el sanatını öğrenen kursiyerimiz isterlerse evlerinde de tezgah kurduklarında kilim dokuyacak ve ev ekonomilerine katkı sağlayabilecekler." dedi.Kurs eğitmeni Emsal Yaman da kursiyerlerin kursa karşı yoğun ilgilerinin olduğunu, en kısa zamanda kilim dokuma el sanatını öğrenebilme gayreti içinde olduklarını kaydetti.