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Kavak'ta "Kokulu Taş Biblo" yapım kursu açıldı

Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi iş birliğinde "Kokulu Taş Biblo" yapım kursu açıldı.

30.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:38Kavak'ta
Halk Eğitim Merkezi (HEM) ile Gençlik Merkezi iş birliğinde "Kokulu Taş Biblo" yapım kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet binalarında açılan 240 saat süreli kursa 16 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kurs zamanlamasının katılımcı öğrencilerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenlendiğini belirten Altıngöz, "Kursta Fatma Yıldırım'ı görevlendirdik. Kurslarımız tamamen ücretsiz olup, ders saatleri dışında ve hafta sonu tatilinde hizmet verecek." dedi.
Yıldırım da yapılan malzeme ve süs eşyaları ile kurs sonunda sergi düzenleyeceklerini kaydetti.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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