Kavak'ta Kurban Bayramı yardımı

Kavak
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti tarafından ilçede bulunan şehit aileleri, gaziler ve yoksul ailelere Kurban Bayram öncesi, toplam 85 bin lira para yardımı yapılacağını bildirildi.
Kaymakam Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV Mütevelli heyeti tarafından belirlenen yardım miktarının Kurban Bayramı öncesi hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını söyledi.
Yardımdan toplamda 200 ailenin yararlanacağını belirten Kaymakam Şenay, "İlçemizdeki şehit aileleri, gaziler ve yoksul ailelere yapılacak yardım miktarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlendi. Nüfus durumu dikkate alınarak 250 lira ile bin lira arasında yardım kararı aldık. İhtiyaç sahibi olanlar istediklerini kendileri alsın diye gıda yerine para yardımı yapılmasını uygun gördük. Hak sahipleri kendileri için yatırılan yardım parasını Kurban Bayramı öncesi alabilecekler." diye konuştu.
Şenay, herkesin çocukları ile sevinç ve güler yüz içinde bayramlarını geçirmeleri temennisinde bulundu.