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Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı

Kavak'ta Maarif Hareketi Projesi kapsamında "Maarifin Yıldızları" konulu toplantı düzenlendi.

24.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:26Kavak'ta Maarifin Yıldızları Toplantısı
'ta Maarif Hareketi Projesi kapsamında "Maarifin Yıldızları" konulu toplantı düzenlendi. Kavak İlçe
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Abdullah Yangöz ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi sorumlusu öğretmen Kemal Ercan, eğitimde olması gereken en iyi uygulamalar konusunda sunum yaptı.
Okulların uygulamaya nasıl katılacağına da açıklık getiren Ercan, Maarif Harekatı Projesi kapsamında okullarda yürütülecek spor, sanat ve robotik gibi alanlardaki çalışmaların oluşturulacak bir heyet tarafından değerlendirilmesinin ardından dereceye giren okullara mayıs ayı içinde çeşitli ödüller verileceğini aktardı.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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