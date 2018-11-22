Kavak'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

22 Kasım 2018 Perşembe 17:24



22 Kasım 2018 Perşembe 17:24

Kavak İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından semazen gösterisi, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.Programa Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Müftüsü Nuh Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.