Kavak'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği

Kavak
İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in insanların cehaletten kurtarılması, temiz ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini vurguladı.
Kaymakam Koşal, "Bugünü omuzlayan, dünün gençliğidir. Yarını omuzlayacak olanlar da bugünün gençliğidir. Öyleyse gençlerimizin güzel ahlaklı yetişmesi en büyük idealimiz olmalıdır." diye konuştu.
İlçe Müftüsü Nuh Arslan ise, Hz. Muhammed'in doğumunu hicri takvimde Mevlid-i Nebi olarak kutladıklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.
Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı
Müftüsü Keramettin Demir, sunum yaptı.
Konferansın ardından okullarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.
Programa, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
ile ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi,Kavak