Kavak'ta Milli Eğitim İstişare Toplantısı

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu ile okul müdürleri katıldı.
Büyük'ün açılış konuşmasının ardından okulların fiziki ve eğitim öğretim durumu ile sorunların ele alındığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Toplantı heyeti, daha sonra Kavak Ögretmenevinde düzenlenen iftara katıldı.
Kavak
, Güncel
Kaynak: AA