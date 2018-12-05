Kavak'ta Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı

Kavak
Kaymakamlığınca muhtarlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Öğretmenevi Konferans Salonu'nda Kaymakam Recep Koşal'ın başkanlık ettiği toplantıda muhtarların sorunları dinlendi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler dolayısıyla muhtarların yapacağı iş ve işlemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Muhtarların mahallelerinde kamu görevi yaptığını belirten Koşal, kapısının ve telefonunun herkese açık olduğunu söyledi.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse
, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Dernekler Büro Sorumlusu Mustafa Esen
ve muhtarlar katıldı.
Kavak
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:04