Haberler » Güncel » Haber

Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı

Kavak Kaymakamlığınca merkez mahalle muhtarlarına yönelik asayiş, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

18.09.2019 09:44Kavak'ta muhtarlarla bilgilendirme ve istişare toplantısı
Kavak Kaymakamlığınca merkez mahalle muhtarlarına yönelik asayiş, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli ile 6 mahalle muhtarı katıldı.
Şenay, bir yerde huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların güvenlik güçleri ile iş birliği yapmasının önem taşıdığını söyledi.
Muhtarların aynı zamanda önleyici polislik görevi yaptığına işaret eden Şenay, "Biz ilçedeki insanları, kimin kim olduğunu bilemeyebiliriz. Şüpheli olayları ve şüpheli şahısları emniyet müdürlüğümüze vakit geçirmeden bildiriniz. Sizler emniyetimizin mahallelerimizdeki kolusunuz." dedi.
Güveli de muhtarların, halkın huzurlu yaşaması için polislerden istifade etmesi gerektiğini vurguladı.
Tüm muhtarların emniyetle istişare ederek birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Güveli, "Mahallede yaşanan olumsuz olayların muhtarların polisle irtibata geçerek çözümlenmesi gerekir." ifadesini kullandı.
Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

İbrahim Engin, Huzur, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı
13:08 Japonya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 7 kayıp
13:08 Somali ordusu 3 köyü Eş-Şebab'tan kurtardı
13:08 Kadirli'de ekonomi toplantısı yapıldı
13:08 "Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok"
13:08 Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında
13:07 Varank: "Sanayi ve teknoloji alanlarındaki hedeflerimize geniş tabanlı bir ilerlemeyle ulaşabiliriz"