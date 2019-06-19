19.06.2019 15:01
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Kavak'ta Mursi için gıyabı cenaze namazı

Kavak

Kavak'ta Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kavak'ta Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kavak Müftüsü Nuh Arslan tarafından Yaşar Doğu Mahallesi Merve Camisi'nde öğle namazının ardından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Arslan, 2 gün önce şehit olan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybettiğini belirterek, "Allah'ım, o kafirlerin Mursi'yi öldürmesine fırsat vermedi. Allah şehadetini kabul eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.
Daha sonra Mursi için dua edildi.
Kaynak: AA
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