Kavak'ta Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Yardımı

Kavak'ta, özel bir anaokulunun öğrenci ve velileri Kavak Emirli İlk ve Ortaokulu'na okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.Atakum İlk İz Anaokulu Kurucu Müdürü Halil Can tarafından Emirli İlk ve Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör'e yardımlar teslim edildi.Eğitime yapılan yardımların kutsal ve anlamlı olduğunu ifade eden Can, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Elimizden geldiğince çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Okulu sevdirmeye yönelik etkinlik yaptık." dedi.Güngör ise yardımın çok anlamlı ve yerinde olduğunu belirterek Can ve beraberindekilere teşekkür etti.