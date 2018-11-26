Kavak'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Kavak
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Kavak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla cumartesi günü yapılan çelenk sunma törenin ardından haftanın ilk günü Halk Eğitimi Merkezi
Konferans Salonu'nda program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çok büyük sorumlukları bulunduğunu ve aynı zamanda zorlu bir yolun yolcuları olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Öğretmenler, ellerinden gelen uğraşı ve çabayı büyük bir fedakarlıkla ortaya koyarlar. İnsanlığın yararına olan her şeyi öğretir ve öğütlerler. Toplumun ilerlemesine, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliğe, birlik ve beraberliğin sağlanmasına, hoşgörüye, merhametli olmaya ve insanlığın gerektirdiği tüm davranışların öğretilmesine azim ve kararlılıkla gayret gösterirler."
Programda, emekli öğretmenler adına Himmet Cibelik, Öğretmenler Günü'nü konu alan konuşma yaparak şiir okudu.
Öğrenciler tarafından da çeşitli şiirlerin seslendirildiği, oyunların sahnelendiği programa, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:04