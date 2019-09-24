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Kavak'ta okullara personel alımı

Kavak'taki okullarda çalıştırılacak 28 temizlik işçisi ile 5 güvenlik görevlisi, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

24.09.2019 14:46Kavak'ta okullara personel alımı
Kavak'taki okullarda çalıştırılacak 28 temizlik işçisi ile 5 güvenlik görevlisi, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kura da belirlenen 28 temizlik işçisi ile 5 güvenlik görevlisinin Milli Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda çalıştırılacağını söyledi.
Kurada belirlenen temizlik ve güvenlik görevlilerinin 01 Ekim 2019 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirten Kaymakam Şenay, "Kuraya 228 temizlik ve 29 kişi de güvenlik hizmetinde çalışmak üzere toplamda 257 kişi katıldı. 28 temizlikçi ve 5 güvenlikçi olarak 33 kişi belirlendi. Kurada belirlenenler görev verilen okullarında 1 Ekim'de çalışmaya başlayacaklar." dedi.

Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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