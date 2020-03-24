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Kavak'ta önlemler arttı

Kavak Belediyesi, korona virüsüne karşı aldığı önlemleri her geçen gün daha sıklaştırıyor.

24.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:28
Kavak'ta önlemler arttı
Kavak Belediyesi, korona virüsüne karşı aldığı önlemleri her geçen gün daha sıklaştırıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı denetim ve önlemlerini artıran Kavak Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle bir yandan tüm ilçede dezenfekte faaliyetleri yürütürken diğer yandan da hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmaları başlattı. Vatandaşlara alınan kararlara uyulması çağrısı yapan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Alınan tedbirlere ve Sağlık Bakanlığımızca yapılan duyurulara ne kadar sıkı uyarsak bu sorunu o kadar kolay ve çabuk atlatırız "dedi.

Mücadele kapsamında ilçede pazar yerleri, parklar, sanayi tesisleri, okullar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu tüm alanları ilaçladıklarını cadde ve sokakları dezenfekte ettiklerini halen de bu çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Başkan Sarıcaoğlu, ayrıca zabıta ekipleri ile de fırın ve unlu mamuller imalatı yapan işletmeler ile gıda sektörüne yönelik faaliyet gösteren iş yerlerinde sürekli denetim halinde olduklarını kaydetti.

Belediye olarak Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesi ile hemen harekete geçerek gerekli önlemleri almaya başladıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Tüm çabamız bu virüsün neden olduğu hastalığın ilçemizde olası etkisini kırmak ve önlemek amaçlı. Süreç içinde ayrıca belediye bünyesinde oluşturulan Beyaz Masa ile de evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza hizmet başlattık" diye konuştu.

Kavak'ta vatandaşların genel olarak kurallara uydularını ve bunu da sevindirici olduğunu kaydeden Başkan Sarıcaoğlu, belediye olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde süren çalışmalarının bundan sonra da aynı biçimde aralıksız devam edeceğini belirtti. İlk vakanın ülkede görülmesiyle önlemleri almaya başladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarına uygun olarak çalışan personele görev şekillerine bağlı uzaktan veya dönüşümü çalışma sistemi getirdiklerini anlatan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Virüsle mücadelemiz ilçe merkezi ve mahallelerimizde sıkı bir şekilde devam etmekte. Lokanta ve benzeri iş yerlerinde denetimler sürüyor. İlgili tüm ekiplerimiz saha çalışmasında. Restoran, lokanta, pastane ve benzer işyerlerindeki oturma alanlarında kaldırıldı. Belediye tesislerimizde dahil bu tür işletmeler müşterilerine gel-al ya da paket servisi vermeye başladı. Şu kesin olarak bilinmeli ki alınan ve uygulanan tüm kararlar milletimizin sağlığını korumak için tedbir amaçlı. Hemşerilerimizden gerek kendileri, gerekse çocukları, torunları ve tüm sevdikleri için yapılan tüm duyurulara ve alınan kararlara uymalarını rica ediyorum. Bu salgını elbirliği ile çok kolay yeneceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel

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