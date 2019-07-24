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Kavak'ta "protokol ve nezaket kuralları" semineri

Kavak ilçesinde idarecilere yönelik "protokol ve nezaket kuralları" konulu seminer düzenlendi.

24.07.2019 15:42 Kavak'ta
Kavak ilçesinde idarecilere yönelik "protokol ve nezaket kuralları" konulu seminer düzenlendi.
Kavak Kaymakamlığınca Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şenay, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, "Protokolün kurallarını bilmek o kişiye aynı zamanda üstünlük ve saygınlık kazandırır. Dolayısıyla bireysel, kurumsal, ulusal temsil ve saygınlık açısından bütün yöneticilerin ve her düzeyde çalışanların protokol kurallarını bilmeleri ve kurallara uymaları gerekir." dedi.
Seminer eğitmeni, Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Bilen, insan ilişkilerinde temel ilke, kamusal yaşamda protokolün anlam ve önemi, protokolün uygulandığı alanlar ve konular, protokolde temel ilkeler ve kurallar ile protokol çeşitleri hakkında bilgi verdi.

Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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