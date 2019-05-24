Kavak'ta ramazan etkinlikleri düzenlenecek

Kavak
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan etkinlikleri kapsamında gençler arasında sokak basketbolu, bilek güreşi ve masa tenisi düzenleyeceklerini söyledi.
30 Mayıs'ta iftar sonrası Kavak Spor Salonunda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyenlerin 29 Mayıs Çarşamba
günü mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiğini belirten Aslankoç, "Amacımız, bu müsabakalarla gençlerimizi bir araya getirmek. Bu sayede tanışma, sosyal ilişkinin kurulması ve pekiştirilmesini sağlamış olacağız." dedi.
Ramazan etkinliklerini bundan sonra her yıl düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Aslankoç, müsabakalarda dereceye girenlere sürpriz hediyeler verileceğini kaydetti.
Güncel
Kaynak: AA