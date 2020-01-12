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Kavak'ta savcılar ve hakimler tirit programında buluştu

Kavak Cumhuriyet Savcılığınca, savcılar, hakimler ve adliye çalışanları için tirit programı düzenlendi.

12.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:24Kavak'ta savcılar ve hakimler tirit programında buluştu
Cumhuriyet Savcılığınca, savcılar, hakimler ve adliye çalışanları için tirit programı düzenlendi.
İlçe Cumhuriyet Savcısı Furkan Buğra Bilgiç tarafından Kavak Tirit Evi'nde düzenlenen tirit programına, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da katıldı.
Tirit programının tanışmak amacıyla düzenlendiğini belirten Savcı Bilgiç, bu tür programların zaman zaman daha geniş kapsamlı düzenleneceğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.
Tirit programı düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise "Bizler adliye personeli olarak bir aileyiz. Kavak savcımız Furkan Buğra Bilgiç ve diğer meslektaşlarımızın daveti üzerine Kavak ilçesine geldik. Programa katıldık. Programda görevine yeni başlayan ve atanan meslektaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu." dedi.
Programa, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı Erol Tosun, daire başkanları, Kavak Cumhuriyet Savcısı Mustafa Uğur Akbaş, hakimler Gizem Ergül ve Merve Çayır Bilgiç ile adliye personeli katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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