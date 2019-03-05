Kavak'ta "Terör ve Terörle Mücadele" Konferansı

Kaynak: AA

Kavak ilçesinde öğrencilere yönelik terör ve terörle mücadele konferansı düzenlendi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen konferansta, Terörle Mücadele Şubesi polis memuru Hacı İbrahim Yıldırım, sunum yaptı.Yıldırım, devlete olan güvenin sarsılması ve Cumhuriyetin temel niteliklerinin değiştirilmesine yönelik faaliyet yürüten yıkıcı, bölücü ve irticai örgütlerin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine çalıştıklarını anlatarak, hedef olarak seçilen özellikle lise gençliğinin terör örgütlerinin tuzağına düşmemesi için çaba harcadıklarını söyledi.Yasa dışı örgütlerin kendilerine yandaş elde etmek için özellikle lise ve üniversite öğrencilerini hedef aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Gençleri örgütlerine kazandırmak için ekonomik sıkıntı içinde olan gençlere ve öğrencilere vaatler sunarak kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. ABD'de ikiz kulelere yapılan saldırı, terörün ne boyuta ulaştığını ve terörizmin ırkı, dini ve renginin olmadığını ortaya çıkardı." dedi.Polis memuru Fatih Yılmaz'ın sosyal medya kullanımı ve telefonla dolandırıcılık yöntemleri konusundaki bilgi vermesinin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.Konferansa Kavak Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Yangöz ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.