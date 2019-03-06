Kavak'ta Toplantı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Kavak
Kaymakamı Recep Koşal, ilçede toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının belirlendiğini bildirdi.
Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre 2019 yılılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahı olarak 2 güzergah belirlediklerini söyledi.
Eski itfaiye hizmet binası önünden Adnan Menderes
Caddesi'ni Soğuksu Mahallesi yönünde takiben Atatürk
Park ve Meydanı'na uzanan güzergahın birinci yer olduğunu belirten Koşal, "İkincisi yine eski itfaiye hizmet binası önünden Adnan Menderes Caddesi'ni Yaşar Doğu
Mahallesi yönünde takiben Yeşil Kavak Sokak ve buradan da Melik Gökçek
Parkı önü arasında kalan güzergah olarak belirlendi." dedi.
Koşal, afiş ve pankartların belediye tarafından oluşturulan billboardlara asılacağını kaydetti.
Menderes, İtfaiye, Kavak, Güncel
Kaynak: AA