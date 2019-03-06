06 Mart 2019, 12:19
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Kavak'ta Toplantı ve Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Kavak

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının belirlendiğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, ilçede toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının belirlendiğini bildirdi.

Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre 2019 yılılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahı olarak 2 güzergah belirlediklerini söyledi.

Eski itfaiye hizmet binası önünden Adnan Menderes Caddesi'ni Soğuksu Mahallesi yönünde takiben Atatürk Park ve Meydanı'na uzanan güzergahın birinci yer olduğunu belirten Koşal, "İkincisi yine eski itfaiye hizmet binası önünden Adnan Menderes Caddesi'ni Yaşar Doğu Mahallesi yönünde takiben Yeşil Kavak Sokak ve buradan da Melik Gökçek Parkı önü arasında kalan güzergah olarak belirlendi." dedi.

Koşal, afiş ve pankartların belediye tarafından oluşturulan billboardlara asılacağını kaydetti. Menderes, İtfaiye, Kavak, Güncel
Kaynak: AA