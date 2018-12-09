Kavak'ta Ücretsiz Gitar Kursu Açıldı

SAMSUN (AA ) - Kavak
Gençlik Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi
iş birliğiyle gitar kursu açıldı.
Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yaptığı açıklamada, öğreticiliğini Arda Aktaş'ın yaptığı gitar kursunun ilgi gördüğünü söyledi.
Gençlik Merkezi hizmet binasında verilen 230 saat süreli kursa 15 kursiyerin katıldığını belirten Altıngöz, şunları Kaydetti:
"İlçemizde, öğrenci ve gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla gitar kursu açtık. Gitar kursumuzu öğrencilerimizin derslerine engel olmayacak şekilde haftanın pazar ve salı günlerinde yürütülecek."
Altınöz, kurs sonunda konser düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:24