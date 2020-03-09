Kavak'ta "Üretim ve tüketim ekseninde kadın" konulu konferans
Kavak Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde "Üretim ve tüketim ekseninde kadın" konulu konferans düzenlendi.
09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Kavak Müftülüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü işbirliğinde "Üretim ve tüketim ekseninde kadın" konulu konferans düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Müftülük vaizesi Nuran Öztürk, konferansta, kadınların aile ve toplumdaki yeri, önemi, bütçeye katkıları ve üretimdeki kadın pozisyonu hakkında bilgi verdi.
İlçe HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, Öztürk ve dinleyicilere katılımları için teşekkür etti.
Konferans sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Müftülük vaizesi Nuran Öztürk, konferansta, kadınların aile ve toplumdaki yeri, önemi, bütçeye katkıları ve üretimdeki kadın pozisyonu hakkında bilgi verdi.
İlçe HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, Öztürk ve dinleyicilere katılımları için teşekkür etti.
Konferans sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kavak'ta "Üretim ve tüketim ekseninde kadın" konulu konferans
Etiketler : Halk Eğitimi Merkezi, Kavak, Güncel
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