Kavak'ta "Uyuşturucu ile Mücadele" Konferansı

15 Kasım 2018 Perşembe 15:56



15 Kasım 2018 Perşembe 15:56

Kavak ilçesinde "Uyuşturucu ile mücadele" konulu konferans düzenlendi.Rıdvan Çelikel Fen Lisesince Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polis memurları Murat Kaymak, Serdar Saraç ve Yasin İğci tarafından sunum yapıldı.Konferansta, uyuşturucuya başlama sebepleri, uyuşturucu bağımlılık döngüsü, kişi ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri anlatıldı.Ailelerin çocuklarını ve arkadaşlarını kontrol etmesi gerektiği aktarılan konferansta, bunun önemli olduğu ifade edildi.Uyuşturucu bağımlılarının içine düştüğü çaresizlik ve yaşadığı sorunların anlatıldığı kısa film gösterimi ile katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından konferans sona erdi.Konferansa, Kaymakam Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.