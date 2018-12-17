Kavak'ta Velilere Seminer

Kavak
Rıdvan Çelikel Fen Lisesinde, Eğitimde Geniş Açı Programı kapsamında "Çocuğu geleceğe hazırlamak" konulu seminer düzenlendi.
Rıdvan Çelikel Konferans Salonu'ndaki seminerde açılış konuşmasını Okul Müdürü
Fahri Okur yaptı.
Seminerde, Türkiye
ve dünya genelindeki yetenek kıtlığı, geleceğin insanı olabilmek için sahip olunması gereken sosyal beceriler ile çocukların geleceğe hazırlanma sürecinde gelişimci zihniyet, iç motivasyon kaynakları, disiplinler arası öğrenme gibi konulara değinildi.
Seminer, velilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.
Türkiye,Okul Müdürü,Kavak
Kaynak: AA