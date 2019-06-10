Kavak'ta yaz Kur'an kursları

Kavak
Müftüsü Nuh Arslan, ilçede yaz Kur'an kurslarının 17 Haziran'da başlayacağını söyledi.
Arslan, geçen yıl yaz döneminde ilçe merkezi ile bağlı mahallelerde 86 kurs açtıklarını, bu kurslardan 2 bin 488 çocuğun yararlandığını belirtti.
Yaz Kur'an kurslarından daha fazla çocuğun faydalanmasını amaçladıklarını ifade eden Arslan, "Okullarımızın kapanmasına sayılı günler kaldı. Okulların kapanmasını takip eden 17 Haziran Pazartesi günü yaz Kur'an kurslarımızı açacağız. Bu konuda şimdiden çalışmalarımıza başladık. Din görevlilerimiz, kurslarımızdan daha fazla çocuğumuzun yararlanması için, ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu ziyaretlerde, Kur'an kursları ve kurslarda verilecek eğitim hakkında bilgiler veriliyor."
Arslan, çocukların kurs aralarında oyun oynayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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