Kavak'ta yaz spor okulları hazırlıkları

Kavak
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile spor kulüpleri iş birliğinde açılacak yaz spor okulları için çalışmalara başlandı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, okulların yaz tatiline girmesinin ardından "Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın" sloganıyla 5-18 yaş arası çocuklar için yaz spor okulları açacaklarını söyledi.
Çocuk ve gençlere spor okullarına kayıt olmaları çağrısında bulunan Aslankoç, bu yaz döneminde voleybol
, güreş, okçuluk, basketbol
, tekvando, badminton, satranç, izcilik, masa tenisi ve futbol spor branşlarında kurs açacaklarını anlattı.
Kayıtların Gençlik ve Spor İlçe Müdürlünde yapılacağını bildiren Aslankoç, "Okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle çocuklarımızın boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmesini istiyoruz. Bunun için çocuklarımızın durumuna uygun 10 spor branşında kurs açmayı planladık. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmek. Spor dolu bir yaz için zaman geçirmeden kayıt başvurusu yapılmasını bekliyoruz." dedi.
Aslankoç, yaz spor okullarına katılımının ücretsiz olduğunu kaydetti.