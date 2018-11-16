Kavak'tan Kısa Kısa

Kavak
İlçe Halk Eğitimi Merkezi
, kursiyerlerce yapılan el emeği oyuncakları Atakum
Belediyesi Rıfat Özdemir Anaokulunda tanıttı.
Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, yaptığı açıklamada, kurslarda üretilen el emeği göz nuru yöresel kilim ve çeşitli oyuncakların anaokulu idareci ve öğrencilerine tanıtımı amacıyla stant açtıklarını söyledi.
Anaokullarının oyuncak ihtiyacının giderilmesini, elde edilecek gelirle de halk eğitimi merkezi ve kurs giderlerinin karşılanmasını amaçladıklarını anlatan Tanrıöven, "Açtığımız ürün tanıtım standı sonucunda olumlu sonuçlar elde ettik. Bazı anaokullarına, yaptığımız anlaşma ile oyuncak vereceğiz." dedi.
Prof. Dr. Doğan'dan öğrencilere tavsiyeler Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Doğan
, Kavak'ta öğrenim gördüğü Merkez Atatürk
İlkokulu'nu ziyaret etti.
Doğan, Kaymakam Koşal ile ziyaret ettiği okulda, Müdür Emre Özkan
'dan sorunları hakkında bilgi aldı, hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan kütüphaneyi gezdi.
Aynı okulda daha sonra Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen "Nasıl Başardığını Anlatır mısın?" konferansına katılan Doğan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Başarının planlı ve çok çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Doğan, "Hedefinizi iyi belirleyin. Planlı ve programlı çok çalışın. Bilgi ve iletişim ön plana çıkıyor. Mutlaka yabancı dil öğrenmeniz gerekiyor. Okulda öğrendiklerinizle kalmayın. Araştırın, kendinizi geliştirin. Rekabet gücünüz sizleri ön plana çıkaracaktır. Kendi dilini yeterince bilemeyen, yabancı dili de öğrenemez. Kendi dilinizi de iyi öğrenin." dedi.
Konferansın ardından Koşal, Doğan'a okulun öğrenci kayıt defterinde bulunan resmini hediye etti.