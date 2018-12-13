Kavak'tan Kısa Kısa

13 Aralık 2018 Perşembe 16:27



13 Aralık 2018 Perşembe 16:27

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, Türk Kızılayının Kavak'ta başlattığı kan bağışı kampanyasına katıldı.Kızılay mobil ekibi, Kavak ilçesine gelerek, Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde kan bağışı almaya başladı.Kan bağışı otobüsüne gelerek form dolduran Koşal, kan bağışında bulundu.Koşal, sağlık durumu uygun olan herkesi kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ederek, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kimin nerede ve ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemiyoruz. Bu amaçla sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.Ortaokullar arası futbol turnuvasıSamsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında Kavak Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, finale yükseldi.Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu futbol takımı, Havza şehir stadında oynanan maçta Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokul'nu 1-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Ümit Koyuncu, turnuva kapsamında güney grubunda daha önce Ladik ve Asarcık temsilcilerini yenerek yarı finale yükseldiklerini belirtti.Yarı finalde Vezirköprü temsilcisi ile karşılaştıklarını anlatan Koyuncu, galip gelerek finale çıktıklarını söyledi.Finali 18 Aralık Salı günü Havza 25 Mayıs Ortaokulu ile oynayacaklarını dile getiren Koyuncu, karşılaşmayı kazanacak takımın il birincisi olmak için mücadele edeceğini kaydetti.