Kavak'tan kurbanlık nakli başladı
Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Cır, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kavak ilçesinden diğer illere kurbanlık naklinin başladığını bildirdi.27.07.2019 16:15
Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimi Fatih Cır, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kavak ilçesinden diğer illere kurbanlık naklinin başladığını bildirdi.
Cır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi kurbanlık hayvan nakli için talep edilen hayvanlara ait sağlık raporu ve pasaportların gerekli işlemlerin ardından verilmesine devam edildiğini söyledi.
Kurbanlık nakli yapacak hayvan yetiştiricilerinin yollardaki kontroller sırasında herhangi olumsuzlukla karşılaşmaları için, besicilere de gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunduklarını belirten Cır, "Kavak'tan özellikle İstanbul'a kurbanlık nakline başlanmıştır. Hayvan nakli yapacak vatandaşların talepleri geldikçe gerekli araştırma ve inceleme yaptıktan sonra uygun olanlarına sağlık raporlarını, pasaportlarını veriyoruz. Ayrıca hayvan naklinde uyulması gereken kurallar, yanlarında bulundurması gereken belgeler ve taşınan hayvanların refahı için nakli yapılacak araçta olması gereken durum ve özellikleri hakkında bilgi veriyoruz" dedi.
Cır, Kavak'tan yaklaşık 300 büyükbaş hayvan nakli yapılacağını kaydetti.
Cır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi kurbanlık hayvan nakli için talep edilen hayvanlara ait sağlık raporu ve pasaportların gerekli işlemlerin ardından verilmesine devam edildiğini söyledi.
Kurbanlık nakli yapacak hayvan yetiştiricilerinin yollardaki kontroller sırasında herhangi olumsuzlukla karşılaşmaları için, besicilere de gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunduklarını belirten Cır, "Kavak'tan özellikle İstanbul'a kurbanlık nakline başlanmıştır. Hayvan nakli yapacak vatandaşların talepleri geldikçe gerekli araştırma ve inceleme yaptıktan sonra uygun olanlarına sağlık raporlarını, pasaportlarını veriyoruz. Ayrıca hayvan naklinde uyulması gereken kurallar, yanlarında bulundurması gereken belgeler ve taşınan hayvanların refahı için nakli yapılacak araçta olması gereken durum ve özellikleri hakkında bilgi veriyoruz" dedi.
Cır, Kavak'tan yaklaşık 300 büyükbaş hayvan nakli yapılacağını kaydetti.
Kavak, Güncel
Kaynak: AA