Kavaklar Mezarlığında Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

Giresun
Belediyesi tarafından Kavaklar Mezarlığında başlatılan bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavaklar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kayma tehlikesi olan mezarların önüne taş duvar ve perde duvar yaparak koruma altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmaların diğer bölgelerdeki mezarlıklarda da devam edeceği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:
"Belediye olarak her zaman acısı olanların yanındayız. Kötü günde onların acılarını bir nebze azaltabiliyorsak, kendimizi mutlu hissediyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğümüz, mezarlıklarımızın pırıl pırıl olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehir mezarlığımızın yanı sıra diğer mahallelerde bulunan mezarlıklarımızda da her türlü ihtiyacı karşılıyoruz."
Giresun