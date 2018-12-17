Kavaklı Öğrencilere Yaşar Doğu Anlatıldı

Kavak
Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Kavak Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında, öğrencilere güreş sporunun efsane isimlerinden Yaşar Doğu
anlatıldı.
Kavak Bilgiyle Buluşuyor Projesi kapsamında Halk Eğitimi Merkezi
Konferans Salonunda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, araştırmacı yazar Ahmet Seven
, öğrencilere Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu ünlü güreşçi Yaşar Doğu'nun hayatını, kişiliğini ve yaşama bakışını anlattı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mesut Altıngöz de katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi,Kavak,Yaşar Doğu
Kaynak: AA