03 Mart 2019, 14:48
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Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı

Kavaklı Öğrencilerin Oryantiring Başarısı

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta yapılan oryantiring şampiyonasından dereceyle döndü.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş'ta yapılan oryantiring şampiyonasından dereceyle döndü.

Okul Müdürü Yunus Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden Kız B grubu takımının şampiyonada ikinci, Erkek A grubu takımının ise 4. olduğunu söyledi.

Okur, "Okulumuz Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde 8 Şubat'ta düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul sporları oryantiring il birinciliği final müsabakalarında derece yaptığından Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta 2 Mart'ta düzenlenen okullar arası grup şampiyonasına katıldı. Buradan dereceyle döndüler." diye konuştu.

Okur, Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Kız B grubu takımı ile Erkek A grubu takımının, 29 Mart'ta Afyon'da yapılacak Türkiye Oryantiring yarışmasına katılmaya hak kazandığını kaydetti. Kavak, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA