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Kavaklı tekvando sporcusu Demir milli takım adına yarışacak

Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün başarılı tekvando sporcusu Arslan Demir'in Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Tekvando Erkek Milli Takımı adına yarışacağı bildirildi.

04.08.2019 14:18 Kavaklı tekvando sporcusu Demir milli takım adına yarışacak
Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün başarılı tekvando sporcusu Arslan Demir'in Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Tekvando Erkek Milli Takımı adına yarışacağı bildirildi.
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir'in, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası milli takım seçme müsabakalarına katıldığını söyledi.
Demir'in 63 kilogramda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu belirten Demirci, başarılı sporcunun 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda tekvando milli takımı adına yarışacağını kaydetti.

Avrupa, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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