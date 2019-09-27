Kavaklı tekvandocu milli takım adına yarışacak

Kavak
Gençlik ve Spor
Kulübü sporcusu Oktay Atalay, Avrupa
Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek.
Kavak Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oktay Atalay'ın 25-26 Eylül tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan milli takım seçmelerine katıldığını söyledi.
Oktay'ın K-44 kategori 61 kiloda rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu belirten Demirci, başarılı sporcunun 31 Ekim'de İtalya'da yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışacağını kaydetti.